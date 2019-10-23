Арахамия и Дубинский пройдут "детектор лжи" в прямом эфире

«Слуги народа» ответят на вопросы в 20:00 и полиграф вскроет всю правду или ложь

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и народный депутат от этой политической силы Дмитрий Дубинский пройдет проверку на полиграфе в прямом эфире.

Как сообщил в Facebook эксперт в детекции лжи Валерий Кипишинов, сегодня полиграф пройдет в 20:00.

"Для тех, кто не в курсе, о чем речь. Офис президента потребовал пройти полиграф депутатам партии "Слуга народа", которые входят в состав финансового комитета (Верховной Рады – ред.). Скандал начался после создания нового законопроекта об оценочной деятельности. Некоторым депутатам не понравилось решение о его создании. Дубинский не заставил долго ждать и по личной инициативе сегодня проходит полиграф", – написал Кипишинов.

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Это подтвердил и сам Дубинский.

"Сообщаю – со мной детектор будет проходить глава фракции "Слуга народа" (Давид) Арахамия. Прямая трансляция в 20-00", – написал нардеп на своей странице в соцсети.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях бывши вице-премьер Павел Розенко сообщил, что Офис президента обвинил 11 "слуг народа" в получении по 30 тыс. долларов за то, чтоб те завалили один из законопроектов, и требует от депутатов комитета парламента по вопросам финансов, налогов и таможенной политики пройти полиграф.

Позже в связи с этим сообщением Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство для проверки "слуг народа" на наличие совершения коррупционного преступления. Статья, по которой открыто производство, предполагает наказание до 12 лет тюрьмы.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Слуге народа". Он призвал всех членов указанного комитета пройти проверку на полиграфе, и рассказал, что будет с депутатами, вина которых подтвердится.

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