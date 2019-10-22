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Розенко: Офис президента обвинил 11 "слуг народа" в получении по 30 тыс. долларов

22 октября, 12:54

На Банковой требуют от депутатов пройти детектор лжи, сообщает бывший вице-премьер

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Бывший вице-премьер-министр (в правительстве Владимира Гройсмана) Павел Розенко заявил, что Офис президента обвинил более чем десяток народных депутатов от "Слуги народа" в получении денег за то, чтобы завалить один из законопроектов на заседании комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Об этом он написал в Facebook.

"Офис президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии "Слуга народа". Их обвиняют в получении 30 тысяч долларов каждому за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады (по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – ред.)", – написал он.

В комментариях к посту экс-вице-премьер уточнил, что речь идет о законопроекте №2047-д об отмене коррупционных схем (который был провален).

Розенко отметил, что Офис президента требует от депутатов-"слуг" пройти детектор лжи, а те, в свою очередь, предлагают пройти полиграф руководству на Банковой.

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"Интересно, поступило ли уже заявление на действия депутатов от "Слуги народа" в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) от Офиса президента?", – написал бывший чиновник.

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Фото: Офис Президента Украины

В свою очередь народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Дубинский написал в Facebook, что общался с руководством партии и выяснил, что Офис президента действительно настаивает на том, чтобы все депутаты партии в финансовом комитете Рады прошли детектор лжи.

"Причина – обращение в ОПУ нескольких депутатов, которым не понравилось голосование челнов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность т.н. "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ", – написал политик.

Как сообщали новости "Сегодня", после начала работы нового парламента IX созыва многих стало раздражать слишком быстрое принятие законов, которые регулярно получают большинство поддержки именно от президентской политсилы. Однако случился "удивительный" момент – большинство в Раде впервые провалило два голосования.

Позже президент Владимир Зеленский прокомментировал раскол в "Слуге народа". Глава государства рассказал, что будет, если депутаты от его партии начнут "есть друг друга".

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депутаты Павел Розенко слуга народа Офис президента

Источник: Сегодня

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