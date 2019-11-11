Арахамия объяснил, чем обернется выход Украины из Минских соглашений

Политика удивило заявление партии «Голос» о необходимости отказаться от соглашений по Донбассу

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Минские соглашения уже пять лет действуют и выход Украины из них автоматически означает снятие почти всех санкций с России.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, передает "Укринформ".

Его удивило заявление партии "Голос", которая выступила со странным заявлением. Там считают, что сегодня "единственный эффективный путь для Украины в решении конфликта на Донбассе – это выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию до усиления собственных позиций".

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"Неожиданно для меня звучит такое заявление, потому что партию "Голос" я очень уважаю, уважаю их компетенции. Но я пообщался с несколькими юристами-международниками, они вообще не понимают, как такие заявления можно делать. Потому что любой выход по нашей инициативе из Минских договоренностей означает почти автоматически отмены многих санкций относительно Российской Федерации. Я не знаю, есть ли кто-то в этой стране, кто заинтересован в отмене санкций относительно РФ", – сказал Арахамия.

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Политик отметил, что лидера "Голоса" Святослава Вакарчука беспокоит ситуация с "нормандским форматом" и поэтому он хочет сначала накопить финансовый, военный, дипломатический ресурсы, а потом двигаться дальше.

Отметим, что многие западные санкции были введены против России именно за агрессию на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский назвал главную проблему Минских соглашений. Он называет "Минск" неэффективным и считает, что его нужно пересмотреть в "нормандском формате".

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