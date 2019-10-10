Зеленский назвал главную проблему Минских соглашений

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Президент Владимир Зеленский считает Минские соглашения не эффективными. Более того, одна из норм документа предполагает выборы на Донбассе еще до контроля Украины над границей, что противоречит интересам Киева. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона, отвечая на вопрос новостей "Сегодня".

Он напомнил, что вопросы вывода войск РФ и разоружение боевиков закреплены в Минских соглашениях.

"Там есть шаги: прекращение огня, разведение, потом выход всех иностранных военных формирований... И все это описано до выборов. Единственный сложный вопрос там – по поводу того, что мы сначала проводим выборы, а потом граница под контролем Украины. Это очень противоречивый вопрос. Я, честно говоря, вижу по-другому, как его решать. Поэтому мы будем продолжать именно нашу политику, что это нужно решать совсем по-другому … У нас вот сейчас подписаны Минские соглашения. И что? Стреляют? Стреляют. Кто-то кого-то вывел? Нет. Выборы прошли? Нет. Но они подписаны. Моя позиция – это ни о чем. Нужно договориться и делать шаги. Будут шаги – будут выборы", – сказал Зеленский.

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Президент отметил, что выборы на Донбассе должны проходить исключительно по украинским законам.

"А это значит, что все партии должны иметь возможность там избираться. А кто же туда поедет, если там будут войска? Никто. Кто будет гарантировать безопасность? Если будут решены именно эти вопросы, тогда там произойдут выборы. Если выборы пройдут согласно законодательству Украины – с журналистами, международными наблюдателями, будут признаны, – тогда они будут считаться проведенными. А если ничего этого не будет, то ничего и не будет", – подчеркнул глава государства.

Зеленский сообщил, что у него есть план "Б" по Донбассу, однако отказался уточнить, что он предполагает.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский называл свои "красные линии" на переговорах по Донбассу. Он четко дал понять, что Украина должна контролировать избирательный процесс и границу с Россией в части Луганской и Донецкой областей.

Кроме того, глава государства прояснил ситуацию с переговорами по Донбассу. Зеленский объяснил, как "формула Штайнмайера" тесно связана с законом об особом статусе.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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