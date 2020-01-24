Арахамия поддержал решение Зеленского относительно Гончарука

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поддерживает решение президента Владимира Зеленского не менять правительство Алексея Гончарука.
Об этом народный депутат заявил в эфире телеканала "Украина 24", в проекте с известным журналистом и ведущим Тиграном Мартиросяном.
"Я считаю, что смены правительства чреваты так называемым трансформационным периодом, адаптационным периодом. Этот период обычно семь-восемь месяцев. Вот смотрите – появилось новое правительство. Оно некоторый период адаптировалось, оно изучало ситуацию, оно формировало план, который мы потом утверждали в парламенте. То есть, они взяли на себя ответственность за реализацию некоего плана", – сказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Таким образом, менять правительство, которое начало недавно работать, Давид Арахамия считает нецелесообразным.
"Я считаю, что впервые у нас в истории получилось нанимать правительство, а не использовать политические договорняки. Но это одновременно и большая ответственность. Поэтому, если кто-то не справляется, пожалуйста – заявление, выходи, найдем нового. Пускай это будет динамическая структура. Я бы хотел, чтобы это был аналог большой организации, в котором было бы меньше политики, больше – оценки эффективности", – заявил Давид Арахамия.
Напомним, что Алексей Гончарук во время визита в Давос заявил, что Кабинет министров Украины продолжит работать.
Ранее президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром поставил перед правительством ряд задач, таким образом дав понять, что не поддерживает заявление Алексея Гончарука об отставке.
Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука
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