Арахамия поддержал решение Зеленского относительно Гончарука

В эфире телеканала "Украина 24" глава фракции "Слуга народа" заявил, что менять правительство не нужно

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия поддерживает решение президента Владимира Зеленского не менять правительство Алексея Гончарука.

Об этом народный депутат заявил в эфире телеканала "Украина 24", в проекте с известным журналистом и ведущим Тиграном Мартиросяном.

"Я считаю, что смены правительства чреваты так называемым трансформационным периодом, адаптационным периодом. Этот период обычно семь-восемь месяцев. Вот смотрите – появилось новое правительство. Оно некоторый период адаптировалось, оно изучало ситуацию, оно формировало план, который мы потом утверждали в парламенте. То есть, они взяли на себя ответственность за реализацию некоего плана", – сказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Таким образом, менять правительство, которое начало недавно работать, Давид Арахамия считает нецелесообразным.

"Я считаю, что впервые у нас в истории получилось нанимать правительство, а не использовать политические договорняки. Но это одновременно и большая ответственность. Поэтому, если кто-то не справляется, пожалуйста – заявление, выходи, найдем нового. Пускай это будет динамическая структура. Я бы хотел, чтобы это был аналог большой организации, в котором было бы меньше политики, больше – оценки эффективности", – заявил Давид Арахамия.

Напомним, что Алексей Гончарук во время визита в Давос заявил, что Кабинет министров Украины продолжит работать.

Ранее президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром поставил перед правительством ряд задач, таким образом дав понять, что не поддерживает заявление Алексея Гончарука об отставке.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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