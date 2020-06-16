Арахамия рассказал, когда Рада назначит министра защиты окружающей среды

Верховная Рада рассмотрит назначение Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды природных ресурсов Украины в четверг, 18 июня. Об этом сообщил журналистам лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"В четверг мы планируем назначить господина Абрамовского на министра защиты окружающей среды", – сказал он.

По его словам, также на фракции рассматривали кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования.

"Пообщались (со Шкарлетом), но еще не голосовали. Голосование будет сначала в группах, а потом, согласно протоколу, на фракции. Я лично буду поддерживать (кандидатуру Шкарлета – ред.). В сессионный зал это может быть вынесено в четверг, если мы, как фракция, будем его продвигать", – сообщил Арахамия.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце мая Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды. В свою очередь замминистра экономики Тарас Высоцкий по результатам совещания с заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Романом Абрамовским сообщил, что отделение Минприроды от объединенного ведомства Минэкоэнерго займет около месяца.

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Напомним, 4 июня Рада назначила нового министра культуры и информационной политики. Им стал уже бывший "слуга народа" Александр Ткаченко.

В тот же день Ольга Стефанишина была назначена новым вице-премьером по евроинтеграции. Она озвучила три главных приоритета в своей работе на новой должности.

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