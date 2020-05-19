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  1. Новости политики

Арахамия рассказал, когда в Кабмине заполнят вакантные должности

19 мая, 17:06

Денис Беспалов

По словам нардепа, речь о полной перезагрузке Кабмина не идет

Вакантные должности в Кабинете министров планируют заполнить в течение ближайших двух недель. Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Укринформ".

"Насколько мне известно, в течение двух недель где-то будут заполнены вакантные места. Кандидатур я не знаю, честно говорю", – сказал он.

В то же время, по словам нардепа, не стоит ждать полной перезагрузки Кабмина.

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"Сейчас? Думаю, что нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, 4 марта Верховная Рада назначила премьер-министром Дениса Шмыгаля и утвердила новый состав правительства. Однако руководители нескольких ведомств – Минкультуры, Минэнергетики и Минобразования – пока не были назначены.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что правительстве должна быть должность министра или вице-премьера по вопросам промышленности. А премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о планах создать как минимум еще одно новое министерство. По его словам, планируется отдельное ведомство по агропромышленному комплексу и для него назначат и своего министра.

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Верховная Рада Кабинет министров Давид Арахамия

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