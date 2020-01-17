Арахамия считает решение Гончарука правильным, но "коней на переправе не меняют"

Последнее слово за президентом, нардепы ждут его решения, сообщил Арахамия

Давид Арахамия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал правильной позицию премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Об этом он написал в Facebook.

"Позиция премьер-министра относительно заявления об отставке – правильная и сильная. Этот шаг подчеркивает командность. Последнее слово за президентом, мы ждем его решения. До решения президента без комментариев", – написал Арахамия.

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Позже в комментарии журналистам глава фракции сказал, что реальных причин, чтобы Гончарук ушел в отставку, нет.

"При этом, как говорят, коней на переправе не меняют. То есть, есть Кабмин, он сформирован. Он работает. Принята Программа деятельности правительства, под неё принят бюджет. Поэтому я считаю, что это больно для государства... Но если президент поддержит это заявление, то мы проголосуем единогласно", – сказал Арахамия.

Напомним, 17 января Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.

В Офисе президента заявили, что Глава государства рассмотрит указанное заявление о результатах рассмотрения Офис президента сообщит отдельно.

Отметим, сегодня Алексей Гончарук пришел в Раду, после короткого заявления премьер вместе с министрами покинул сессионный зал.

Более подробно читайте в хронике "Сегодня" Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов.

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