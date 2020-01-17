Отставка Гончарука: что думают министры о заявлении премьера

/ Фото: Facebook

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После заявления об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, о котором он сообщил сегодня, 17 января, его подчиненные выступили в поддержку премьера.

Так, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что поддерживает Алексея Гончарука и всю команду.

"Наше правительство первое за историю Украины, которое не воруют, не пришло по квотам, и не имеет личных целей. Каждый день мы разгребаем бестолковый менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Каждый день наша команда лишает источников доходов воров бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально. Мы не пришли завоевывать политические рейтинги. Мы пришли с президентом сделать реальные изменения", – написал Федоров на своей странице в Facebook.

Он отметил, что несмотря на исход ситуации (с отставкой премьера-министра, – Ред.), 30 января будет презентация "Дії", готового приложения, портала цифрового образования.

"24/7 мы чиним то, что сломано в корне. Причины того, как мы живем. Но мы должны пережить эту первую сильную волну против нас. Продолжаем работать! Всем спасибо!", – написал Федоров.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба также выразил свою поддержку Алексею Гончаруку и команде президента Владимира Зеленского.

"Я честно не знаю, как дальше будут развиваться события. Лично у меня сейчас есть ощущение, что поезд, который за четыре месяца набрал скорость, теперь вынужден тормозить. Далее он может остановиться или ускориться снова. Но вопрос не в личностях, а в системе", – отметил Кулеба.

Министр образования Анна Новосад в свою очередь добавила: "Мы одна команда, которая без доверия и взаимодействия результатов не достигнет, поэтому я поддерживаю решение премьера. Но! Работу никто не отменял, поэтому работать мы продолжаем. До дальнейших решений, какими бы они ни были".

"Правительство является командой президента, и мы пришли реформировать страну, уничтожать коррупционные схемы. Идет огромное сопротивление системы. Доверие и уважение внутри команды является обязательным условием выполнения этих задач. Я поддерживаю премьер-министра, мы ждем решения президента и работаем в штатном режиме", – заявил министр культуры Владимир Бородянский.

О поддержке Алексея Гончарука заявила и ответственная за соцполитику Юлия Соколовская

Оксана Гаврылюк, которая возглавляет Министерство ветеранов, отметила, что также поддерживает премьера, продолжает работать и ждет решения президента Владимира Зеленского.

Как сообщал сайт "Сегодня", отставка премьер-министра Алексея Гончарука стала полной неожиданностью для народных депутатов из фракции "Слуга народа".

"Я сам только что узнал из СМИ. Это полная неожиданность для меня. Сейчас с фракцией будем обсуждать. Больше пока не могу ничего сказать", – прокомментировал сайту "Сегодня" народный депутат Роман Грищук.

Напомним, ранее на анонимном канале появилась запись якобы с совещания премьер-министра с представителями Кабмина и Нацбанка, на котором обсуждались вопросы экономики, а также коммуникация с президентом Владимиром Зеленским. Отметим, что себя предполагаемый глава Кабмина на записи называет "полным профаном в экономике". Алексей Гончарук уже прокомментировал публикацию этой записи и рассказал, в каком случае его можно будет назвать профаном.

О своей отставке Гончарук также заявил в Верховной Раде.

Новости "Сегодня" внимательно следят за событиями вокруг отставки украинского премьера. Более подробно об этом читайте в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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