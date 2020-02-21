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Арахамия снимался в "Битве экстрасенсов": видео с нардепом

21 февраля, 12:27

"Слуга народа" выступил в качестве приглашенного миллионера

Вслед за премьер-министром Алексеем Гончаруком, который в молодости снимался в ток-шоу, оказалось, что в телепередачах участвовал и Давид Арахамия.

В 2018 году нынешний глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде выступил в качестве гостя в одном из выпусков "Битвы экстрасенсов".

Видео с Арахамией выложила на своем канале в YouTube победительница 19 сезона шоу Анна Арджеванидзе, которой по заданию было необходимо найти среди пяти мужчин миллионера.

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Экстрасенс указала на Арахамию, назвав его "человеком с большим сердцем и миллионами". По словам Арджеванидзе, ему "воздается за то, что он помогает кому-то".

"Я основал один из крупнейших волонтерских фондов в стране. Там более 400 миллионов гривен собрали и помогли армии, семьям погибших. Действительно экстрасенс прав: если ты кому-то помог, а потом кто-то помог тебе... Это, видимо, какой-то закон вселенной", – подтвердил Давид Арахамия.

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Напомним, прошлой осенью Давид Арахамия принял участие в другом "шоу" – прошел проверку на полиграфе из-за обвинений во взяточничестве в партии "Слуга народа".

Также ранее в интернет попало видео с танцами Владимира Зеленского. На снятых кадрах нынешний глава государства отдыхает в ночном клубе еще до своего президентства и демонстрирует неплохие хореографические данные.

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битва экстрасенсов телешоу слуга народа Давид Арахамия

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