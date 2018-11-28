Арест украинских моряков в Крыму: МИД Украины направил России ноту протеста

Сегодня, 18:34

Российской стороне заявлено категорическое требование немедленно освободить из-под стражи граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на Родину

Один из захваченных украинских моряков. Фото: AFP
Один из захваченных украинских моряков. Фото: AFP

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Москве в связи с противоправными действиями со стороны России в отношении военнослужащих ВМС Украины. Об этом в среду сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

Речь идет о членах экипажей украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", "которые 25 ноября этого года были захвачены в военный плен в результате очередного акта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в территориальных водах и исключительной экономической зоне нашего государства в Черном море".

"Российской стороне заявлено категорическое требование немедленно освободить из-под стражи граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на Родину", - говорится в сообщении МИД.

Напомним, что 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Были захвачены 24 украинских моряка.

Вчера "суд" оккупированного Крыма арестовал на два месяца 15 украинских моряков.
Россия, моряки, азовское море, МИД Украины

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"Сегодня"

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