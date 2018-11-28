В Крыму арестовали 15 украинских моряков

"Меру пресечения" избрали даже раненым украинцам, одного из них только прооперировали

Так называемый "суд" в оккупированном Крыму арестовал на два месяца 15 украинских моряков, которых россияне незаконно захватили после атаки в Азовском море. Об этом сообщает в Facebook журналист Антон Наумлюк.

Сначала "суд" в Симферополе избрал "меру пресечения" в виде содержания под стражей до 25 января для 12 украинцев: Владимира Варимеза, Сергея Цыбизова, Андрея Опрыско, Виктора Беспальченко, Владимира Терещенко, Романа Мокряка, Михаила Власюка, Сергея Попова, Юрий Будзыло, Владислава Костышин, Богдана Головаша, Сергея Чулибы.

"Они будут находиться в Симферопольском СИЗО, сейчас их доставляют в ФСБ для вручения обвинения по части 3 статьи 322 УК РФ – "незаконное пересечение границы РФ группой лиц по предварительному сговору" и допроса. Максимальное наказание по статье – шесть лет лишения свободы", – написал Наумлюк.

В свою очередь т.н. "Керченский районный суд" арестовал на тот же срок еще троих украинских моряков.

"Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока были ранены во время обстрела, содержались в больнице, Эйдер был прооперирован. Независимых адвокатов к ним не допустили. Суд арестовал их до 25 января 2019 года", – подчеркнул журналист.

Как сообщает ТАСС, сегодня "Киевский районный суд" Симферополя решит вопрос о мере пресечения для еще девяти украинских моряков. Речь идет об командном составе украинских кораблей и офицерах СБУ.

"Вчера 12 (арестованы в Симферополе) плюс трое раненых (арестованы в Керчи) – значит, сегодня девять человек", – сказала т.н. "уполномоченный по правам человека" в Крыму Людмила Лубина.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Как рассказывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, украинцев обвиняют в нарушении государственной границы РФ, в связи с чем против них открыли "уголовные производства".

Позже появилось видео "допроса" украинских моряков – опрошены были старший лейтенант Андрей Драч, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов и капитан 3-го ранга Владимир Лесовой. Командующий ВМС Игорь Воронченко объяснил, что украинцы давали показания под давлением.

В свою очередь командир буксира "Яны Капу" рассказал подробности захвата украинских кораблей. Олег Мельничук отметил, что его подвергли физическому воздействию при захвате украинских кораблей российскими военными, но сильно не били.