Арьев: Возвращением России "ПАСЕ выстрелит себе в ногу"

По словам Арьева, возвращение России в Совет Европы – это потеря 70-летнего доверия к ПАСЕ

Владимир Арьев. Фото: Facebook..

Украинская делегация намерена отрицать любые полномочия российской делегации в Совете Европы. Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Если российская делегация будет подавать свои полномочия, мы будем делать вызов – отрицать полномочия российской делегации. Потому что никаких оснований для снятия санкций нет. Из ПАСЕ исчезла сама российская делегация с 2016 года, а в 2017 году они начали шантажировать Совет Европы. И если Совет Европы пойдет на уступки России, то это будет конец доверия к 70летней истории Совета Европы", - отметил Арьев.

На вопрос: возможны ли уступки со стороны ПАСЕ, Арьев ответил:

"Есть такой шанс, что ПАСЕ пойдет на уступки. Особенно боятся, что Россия выйдет из Совета Европы, это Германия и Франция. Потому что тогда Россия лишится Европейского суда по правам человека – это единственная организация Европы, которая имеет влияние на Россию", – подчеркнул Арьев.

"Совет Европы себе таким образом может "выстрелить в ногу". Есть информация, что в эту делегацию могут включить незаконно избранных делегатов из Крыма и Севастополя. Тогда украинской делегации там делать нечего. А решение Совета Европы станут незаконными", – заявил Арьев.





Напомним, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев обратился с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию в ПАСЕ.

Ранее Арьев объяснял, что Россию еще не вернули в ПАСЕ, но Комитет министров Совета Европы подготовил соответствующую почву для такого решения.

Как известно, более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. Речь идет о новом типе санкционной процедуры против государств-нарушителей, благоприятной для России.

Министры отдельно подчеркнули, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы.

Они напомнили, что одним из основных обязательств государств-членов является уплата обязательных взносов в бюджет организации.

Встреча Комитета министров СЕ проходила 16–17 мая в Хельсинки. Одной из тем был кризис в отношениях Совета Европы и России.

Напомним, что некоторые лоббисты России в ПАСЕ добиваются возвращения ее в состав организации, утверждая, что без Москвы ряд важных вопросов не может быть решен.

На этом фоне глава МИД Украины Павел Климкин обвинил такие страны в подрыве минских соглашений.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Арьев: Возвращением России "ПАСЕ выстрелит себе в ногу"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"