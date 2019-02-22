Румынская православная церковь назвала условие признания ПЦУ
Духовенство Румынии считает, что проблема церковного единства Украины в настоящее время еще не полностью решена
Румынская православная церковь может признать Православную церковь Украины в случае, если получит письменное заверение от церковных властей и государственных органов страны, что будут обеспечены права и свободы румынских общин. Соответствующее решение было принято на Священном синоде Румынской церкви.
Румынской духовенство напоминает, что в Украине существует 127 румынских православных приходов, особенно в северной Буковине, которые преимущественно входят в Украинскую православную церковь Московского патриархата.
"Нужна консультация с этими румынскими православными людьми, которые заинтересованы в сохранении своей этнической и языковой идентичности. В этом смысле необходимо получить письменные заверения от церковных и государственных органов Украины о том, что этническая и языковая идентичность этих румын будет уважаться, и что эти румынские православные будут иметь возможность организоваться в рамках румынского православного викариата и иметь возможность развивать духовные отношения с румынским патриархатом … на румынском языке", – говорится в заявлении Румынской церкви.
В Румынии отмечают, что проблема церковного единства Украины в настоящее время не полностью решена, в том числе и потому, что в Украине есть большое русское население, имеющее прямое отношение к Московскому патриархату.
"После завершения вышеупомянутых консультаций Священный синод выскажет свою официальную позицию о положении православия в Украине", – говорится в заявлении.
Напомним, на днях в Грузии обсудили церковную ситуацию в Украине. В Тбилиси прибыл управляющий делами Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Антоний и встретился с патриархом Грузии Ильей ІІ.
А тем временем, как мы уже сообщали, из Московского патриархата в ПЦУ перешли более 350 приходов. Только за последние несколько дней в Православную церковь Украины перешли 18 религиозных общин.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Румынская православная церковь назвала условие признания ПЦУ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как Порошенко и Епифаний съездили в Манявский скит: опубликованы фото и видео
Глава государства наградил одного из местных митрополитов высокой государственной наградой
Порошенко записал строки в рукописную Библию, которую создают тысячи украинцев
Планируется, что всего в переписывании примут участие около 30 тысяч христиан со всей страны