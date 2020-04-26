Арсений Яценюк: Ценовое регулирование на продукты – абсурд советского образца

Политик убежден, что такие меры бесполезны и дал свой "рецепт" решения проблем

Регулирование на продукты, которое вернул украинский Кабмин якобы на время карантинных мер, является ничем иным, как абсурдом советского образца. И гораздо разумнее было бы давать прямую денежную дотацию тем, кто в ней нуждается. Так прокомментировал введение правительством регулирования цен на некоторые продукты на время карантина Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в программе "Обратная связь" на телеканале "Украина 24".

"Правительству Украины нужно было бы постановление подписывать не как правительство Украины, а как правительство Украинской Советской Социалистической Республики", – сказал он.

Арсений Яценюк напомнил, что в советские времена было ценовое регулирование.

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"Например, масло было 2 рубля 50 копеек. Только ценник был, а масла самого никогда не было. Так было по всем продуктам. Продавали из-под полы. Поэтому правительству надо еще предложить: в принципе, можно ввести талонную систему", – отметил Яценюк.

"Все это абсурд. Тем, кому нужно, надо давать прямую денежную дотацию. Тем, кому нужно, надо помогать непосредственно деньгами, а не причудливым государственным регулированием товаров, которых просто потом в результате не будет", – подчеркнул политик.

Напомним, ранее Арсений Яценюк отмечал, что правительство должно уменьшить зарплаты чиновникам и депутатам не на время карантина, а на период экономического кризиса.

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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