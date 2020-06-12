НАТО включило Украину в Программу расширенных возможностей: что это даст

Благодаря регулярному участию украинских военных в миротворческих миссияхи маневрах НАТО, Украина официально получила статус члена Программы расширенных возможностей Североатлантического альянса.

Об этом 12 июня сообщили на сайте военного блока, отметив приверженность Киева евроатлантической безопасности.

"Этим решением признается значительный вклад Украины в миссии НАТО и демонстрируется неизменная приверженность Альянса своим партнерствам, несмотря на пандемию COVID-19", – заявила по этому поводу официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

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В то же время, в пресс-службе военного блока подчеркнули: статус участника этой программы не предопределяет никаких решений относительно непосредственно членства в НАТО.

"Союзники по НАТО продолжают поощрять и поддерживать усилия Украины касательно реформ, в том числе в сфере безопасности, обороны, гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией", – резюмировали в Альянсе.

На сегодняшний день участниками Программы расширенного партнерства являются Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

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"Мало кто верил, что нам удастся, но мы это сделали", – написал по этому поводу у себя в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Он напомнил о том, что заявку на участие в Программе расширенных возможностей НАТО Украина подала в январе этого года.

Как мы уже сообщали, во время прошлогоднего визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова ускорить подготовку ко вступлению в альянс.

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