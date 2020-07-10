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Арсений Яценюк: Если Украина выйдет из программы МВФ, то будет дефолт

10 июля, 17:39

Юрий Божко Юрий Божко

Политик уверен, что уже сегодня надо думать о бюджете Украины 2021 года

Если власть не назначит независимого председателя НБУ и выйдет из программы Международного валютного фонда, весь бюджет будет называться только одним словом – дефолт. Такое мнение высказал председатель Киевского форума по безопасности и премьер-министр Украины по 2014-16 годах Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии 10 июля.

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Одним из главных вызовов он назвал завершение бюджетного года и проект бюджета на 2021-й: "Это будет большая дискуссия. Как им сверстать бюджет текущего года, так как он недовыполняется, – и закрыть дефицит в 300 млрд гривен?".

"Если они не назначат независимого председателя центрального банка и, не дай Бог, выйдут из программы Международного валютного фонда, то весь бюджет будет называться только одним словом – дефолт. Это уже будет не бюджет текущего года или следующего, а дефолт", – сказал Арсений Яценюк.

Участниками онлайн дискуссии 10 июля стали:

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Об итогах и последствиях: онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности
  • Елена Кондратюк, политик, заместитель председателя Верховной Рады Украины, основательница и сопредседатель межфракционного объединения "Равные возможности", народный депутат Украины VI-IX созывов;
  • Владимир Лавренчук, экономист, банкир, председатель правления Райффайзен банка Аваль в 2005-2019 годах;
  • Юрий Макаров, журналист, общественный деятель, шеф-редактор Общественного телевидения, председатель Комитета по национальной премии имени Тараса Шевченко;
  • Томаш Фиала, предприниматель, генеральный директор Украинской инвестиционной компании "Dragon Capital", президент Европейской Бизнес Ассоциации;
  • Арсений Яценюк, политик и экономист, председатель Киевского форума по безопасности и премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
  • Даниил Лубкивский, дипломат, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер-министра в 2015-16 годах и член правления фонда "Открой Украину".

Напомним, Яценюк предупреждал, что после коронавируса будет экономический вирус, и к этому уже сейчас надо готовиться.

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Арсений Яценюк отметил необходимость при ослаблении карантина найти баланс, чтобы и сохранить жизни людей, и сохранить экономику страны: "И сейчас для правительства наиболее сложная задача: и сохранить здоровье людей, и сохранить рабочие места и зарплаты для украинцев".

Он подчеркнул, что основная сейчас задача государства – это не на словах, а на деле дать заказ для предпринимателей, сбалансировать карантин и экономическую деятельность.

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дефолт Арсений Яценюк онлайн дискуссия МВФ Киевский форум по безопасности

Источник: Сегодня

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