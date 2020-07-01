Арсений Яценюк о "деле Порошенко": Единственно правильным будет отозвать подозрение и закрыть дело

Политик уверен, что это чисто политическое преследование создаст проблемы для его инициаторов

Единственно правильное решение в так называемом "деле Порошенко" – отозвать подозрение и закрыть дело. Об этом заявил лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook накануне очередного заседания Печерского райсуда Киева в этом деле.

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"Иначе это политическое дело, как и другие против оппозиции, приведут к необратимым политическим последствиям для тех, кто их начал", – подчеркнул он.

"Мы уже это проходили в недавнем прошлом", – добавил Арсений Яценюк.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июня Петру Порошенко сообщили о подозрении, когда он пришел на допрос в Госбюро расследований. Примечательно, что вызван он туда был вообще по другому уголовному производству ("делу картин"). Его адвокат уже заявил, что это было незаконно.

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Ранее Печерский районный суд Киева никакой меры пресечения в отношении Порошенко не избрал. Сначала прокуроры просили арест с возможностью залога в 10 миллионов гривен. Но потом подали ходатайство об изменении меры пресечения на личное обязательство. В результате суд перенес заседание о рассмотрении меры пресечения для пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко на среду, 1 июля.

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А 30 июня генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объяснила, почему в тексте постановления о сообщении подозрения в преступлении Петру Порошенко и поручении указаны разные статьи Уголовного кодекса Украины.

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