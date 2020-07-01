Арсений Яценюк о "деле Порошенко": Единственно правильным будет отозвать подозрение и закрыть дело

Единственно правильное решение в так называемом "деле Порошенко" – отозвать подозрение и закрыть дело. Об этом заявил лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook накануне очередного заседания Печерского райсуда Киева в этом деле.
"Иначе это политическое дело, как и другие против оппозиции, приведут к необратимым политическим последствиям для тех, кто их начал", – подчеркнул он.
"Мы уже это проходили в недавнем прошлом", – добавил Арсений Яценюк.
Как сообщали новости "Сегодня", 10 июня Петру Порошенко сообщили о подозрении, когда он пришел на допрос в Госбюро расследований. Примечательно, что вызван он туда был вообще по другому уголовному производству ("делу картин"). Его адвокат уже заявил, что это было незаконно.
Ранее Печерский районный суд Киева никакой меры пресечения в отношении Порошенко не избрал. Сначала прокуроры просили арест с возможностью залога в 10 миллионов гривен. Но потом подали ходатайство об изменении меры пресечения на личное обязательство. В результате суд перенес заседание о рассмотрении меры пресечения для пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко на среду, 1 июля.
А 30 июня генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова объяснила, почему в тексте постановления о сообщении подозрения в преступлении Петру Порошенко и поручении указаны разные статьи Уголовного кодекса Украины.
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