Арсений Яценюк: Политическая борьба во втором туре выборов не должна перейти в политическую войну

Лидер "Народного фронта" призвал кандидатов к достойной борьбе

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua.

Арсений Яценюк: Политическая борьба во втором туре выборов не должна перейти в политическую войну //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1c4/0be/5ca1c40be3c4c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1c4/0be/5ca1c40be3c4c.jpg 2019-04-01T10:58:57+03:00 Политика Лидер «Народного фронта» призвал кандидатов к достойной борьбе

Украина сегодня воюет против российской агрессии. Поэтому политическая борьба внутри страны не должна перерасти в политическую войну.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире программы "Главная тема. Выбор" на ТРК "Украина" в вечер первого тура выборов президента Украины 31 марта, сообщает пресс-служба политической силы.

Победители первого тура президентских выборов будут жестко бороться за электорат, за каждый голос, подчеркнул он: "Очень важно, чтобы эта политическая борьба не перешла в политическую войну".

"Страна сегодня воюет на внешнем фронте против российской агрессии. Поэтому политическая борьба – это нормально. Но нельзя допустить политической войны", – подчеркнул он.

"(Необходимо) готовиться к тому, что надо пожать руку победителю президентских выборов", – сказал Яценюк.

"Ни у одного кандидата сегодня нет 50%. И за три недели надо сделать максимум для того, чтобы те избиратели, которые за них не проголосовали, пришли на избирательные участки и отдали голос именно за этого кандидата".

Яценюк подчеркнул, что это сложная задача для победителей первого тура выборов: "Для обоих кандидатов это сложная задача. Еще никто выборы не выиграл. За три недели очень много разных интересных вещей услышим".

Он отметил важность того, чтобы кандидаты не переходили красную черту: "Если ты думаешь, что перешел красную линию по отношению к оппоненту, – так к тебе две красные линии перейдут. И нечего обижаться. То есть, надо удерживаться в правилах. Правилах достойной борьбы. Да, жесткой, но достойной борьбы".

Напомним, ранее Яценюк заявил, что дебаты между кандидатами во втором туре должны быть обязательно . По словам политика, они должны касаться внешней политики и национальной безопасности.

Напомним, во второй тур выборов президента выходят нынешний глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский .

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