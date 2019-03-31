ЦИК начала считать голоса: первые официальные итоги выборов

Согласно самым первым итогам, лидирует действующий президент

Фото: REUTERS/Kacper Pempel.

ЦИК начала считать голоса: первые официальные итоги выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/115/236/5ca115236095b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/115/236/5ca115236095b.jpg 2019-03-31T22:31:00+03:00 Новости Согласно самым первым итогам, лидирует действующий президент

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала первые официальные данные по итогам голосования в первом туре выборов президента Украины. ЦИК обработала 0,12% протоколов.

Согласно этим данным, в избирательной гонке пока лидирует действующий президент Украины Петр Порошенко с результатом 28,69%.

Владимир Зеленский по итогам подсчета 0,12% голосов набирает 24,27%.

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 15,12% голосов.

Напомним, явка на выборах президента составила 66,63%. Это официальные данные Центризбиркома.

Результаты опросов избирателей таковы: по состоянию на 18:00, по данным Национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,4%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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