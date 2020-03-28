Арсений Яценюк предлагает разработать программу помощи безработным и сократить расходы на чиновников

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выступает за создание программы помощи безработным и сокращения расходов на сектор государственного управления.

Об этом он заявил в программе "Главная тема" на телеканале "Украина" 28 марта.

Арсений Яценюк отметил необходимость изменить порядок оказания помощи лицам, которые остались без работы.

Как один из примеров решения вопроса он обратил внимание на Германию 80% от уровня заработной платы рабочих местная власть финансирует из государственного бюджета компаниям, чтобы те не увольнять сотрудников: "Иначе мы потом не восстановим экономику".

Он также отметил необходимость сократить расходы на сектор государственного управления.

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Арсений Яценюк напомнил, что во время кризиса 2014 он как премьер-министр уменьшил заработные платы всем членам парламента, зарплата которых тогда составляла около 6500 гривен, всем членам правительства и руководителям государственных компаний.

Он отметил, что если бы не кризис, можно было бы не прибегать к сокращению зарплат чиновников. Однако сейчас ситуация иная.

Арсений Яценюк напомнил, что в 2014 году он сократил расходы на чиновничий аппарат к 27000000000 гривен, а сейчас они составляют почти 90 млрд гривен, то есть больше в 3,5 раза.

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В том числе, во времена премьерства, отметил Арсений Яценюк, он "не позволял себе летать чартерными самолетами": "Это сотни миллионов гривен. Сейчас не до этого".

Он обратился к представителям власти: "Научитесь экономно использовать средства. Политики должны показать народу, что это справедливо. Страдает страна, и страдает каждый из них".

Отвечая на вопрос о возможном формате будущего заседания Верховной Рады Арсений Яценюк отметил: "Никакого онлайна, никакого удаленного голосования. Нельзя, чтобы они в парламенте это сделали. Во дворе, не во дворе – это уже политическая и конституционная ответственность членов парламента".

"Их выбирал народ Украины. Они найдут путь, как проголосовать", – добавил Арсений Яценюк.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины соберется на заседание в понедельник, 30 марта.

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