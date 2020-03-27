Стало известно, когда депутаты выберут место для внеочередного заседания ВР

Во внутреннем дворе парламента сможет уместиться 425 народных депутатов с соблюдением безопасной дистанции.

Председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что на согласительном совете нардепы решат, где именно провести внеочередное заседание парламента. Согласительный совет должен состояться на выходных.

"Я думаю, что завтра-послезавтра будет согласительный совет, будем обсуждать это с коллегами, решать, как лучше сделать: либо всё-таки провести заседание в стенах Верховной Рады быстро, если не будет вопросов и возражений, а если нет, то будем проводить его во внутреннем дворике Верховной Рады", – заявил Разумков.

Он добавил, что во внутреннем дворе сможет уместиться 425 народных депутатов с соблюдением безопасной дистанции.

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"Единственная проблема, которая возникает – это проблема, связанная с временем: будет работать счетная комиссия, подсчитывать голоса. И все-таки не лето на улице, поэтому будем общаться и принимать решение", – заметил спикер парламента.

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Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.

Также Зеленский предлагает рассмотреть законопроект о дистанционной работе парламента.

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