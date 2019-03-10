Аваков о стычке с полицией в Черкассах: "Любому гневу есть разумные границы"

В результате столкновений пострадали более 20 правоохранителей, а генералу даже разбили голову

Фото: mvs.gov.ua

Аваков о стычке с полицией в Черкассах: "Любому гневу есть разумные границы" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4f5/2ae/5c84f52ae7ff5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4f5/2ae/5c84f52ae7ff5.jpg 2019-03-10T13:33:00+02:00 Политика В результате столкновений пострадали более 20 правоохранителей, а генералу даже разбили голову

Министр внутренних дел Арсен Аваков возмущен действиями активистов, которые пришли протестовать против коррупции в оборонной сфере, и устроили в Черкассах массовую драку с полицией. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, недовольство коррупцией в "Укроборонпроме" не должно порождать преступления на улице, да еще и против правоохранителей.

"Любому гневу есть разумные границы. То, что на митинге Порошенко в Черкассах предприняли представители "Национального корпуса" – недопустимо. Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности. Не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисходительности к боевым заслугам, так вести себя нельзя – возбуждено уголовное производство, преступившие черту должны понести наказание. Выборный период – это состязание аргументов и представления позиций, а не соревнование кулаков, осатаневших глоток и слезоточивого газа, схем-сеток и взаимной подлости", – написал Аваков.

Министр призвал патриотов Украины думать о стране, а не сеять ненависть и хаос, что разрушает страну не меньше, чем коррупция.

Напомним, вчера, 9 марта, в Черкассах во время приезда президента Украины Петра Порошенко представители радикальной организации пытались заблокировать кортеж главы государства и начали провоцировать на драку рядовых жителей и полицию. Как рассказали в полиции, активисты попытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику. Правоохранители применили дежурные средства по усмирению разбушевавшихся активистов.

В результате столкновений пострадали 15 полицейских, в том числе и начальник ГУ НП в Черкасской области генерал полиции Валерий Лютый – ему рассекли лицо. Позже стало известно, что в больницу обратились 22 работника полиции, которые получили травмы в результате столкновения, 19 из них госпитализированы.

Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство).

Отметим, аналогичная ситуация возникла и в Киеве. На Банковой произошли столкновения. Стычки произошли между представителями "Национального корпуса" и правоохранителями. В ход шли петарды и файеры.

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