Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

Аваков о задержании украинского военного Мазура: Россия использовала Интерпол для преследования

9 ноября, 21:37

Министр отметил, что РФ нарушила статьи 2 и 3 устава Интерпола

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

МВД Украины в связи с задержанием в Польше одного из руководителей УНА-УНСО Игоря Мазура привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев.

Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины

По словам министра, основанием для задержания Мазура стало опубликованное Российской Федерацией в информационной системе Интерпола ориентирование о розыске Мазура с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию.

Таким образом, отмечает Аваков, РФ нарушила статьи 2 и 3 устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательства в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

Реклама

"РФ обвиняет нашего гражданина в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих. В связи с приведенным фактом, МВД Украины немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола к очередной попытке Российской Федерации неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины", – заявил Аваков.

Министр добавил, что МВД привлекло внимание и компетентных органов Польши к факту грубого нарушения россиянами устава и правил Интерпола, а также других норм международного законодательства.

В тренде
Финансирование терроризма: суд ООН вынес решение по возражениям России
Фото: twitter.com/cij_icj

"МВД выражает надежду на быстрое, объективное и законное рассмотрение ими этого дела, которое полностью сфабриковано в угоду Кремлю", – отметил Аваков.

Напомним, в субботу, 9 ноября, в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".

Позже с ним встретился украинский консул.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Польша задержание Арсен Аваков интерпол МВД Украины ветеран АТО Игорь Мазур

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видео
Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видеоПолитика
Военная помощь США Украине: Помпео сделал заявление
Военная помощь США Украине: Помпео сделал заявлениеСША
В
В "Слуге народа" объяснили, почему не все из фракции голосовали за арест ДубневичаПолитика
Спецрепортаж
Спецрепортаж "По следам зеленого тарифа": видеоЭкономика
Свобода слова Савика Шустера:
Свобода слова Савика Шустера: "Конец эпохи бедности"Политика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...