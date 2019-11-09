Задержание украинского ветерана в Польше: стали известны подробности

/ Фото: Facebook

Задержанным в Польше украинским активистом и ветераном войны на Донбассе оказался сотрудник Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Игорю Мазуру (позывной "Тополя").

Как сообща омбудсмен Людмила Денисова, к задержанному допустили украинского консула.

"К Игорю Мазуру допустили украинского консула. Выясняются обстоятельства задержания", – написала она в своем Facebook.

Она отметила, что держит ситуацию на личном контроле и добавила, чтобы за дальнейшими сообщениями следили на ее странице.

Реклама

В свою очередь, появились и реакции людей, близко знавших задержанного. Так, доброволец Елена Белозерская в своем Facebook написала, что знает "Тополю" с 2004 года и он является ее кумом.

"Старый УНСОвец, воевал против России в Грузии, Ичкерии, на Донбассе. Сейчас офицер ВСУ в запасе. Задержан в Польше, как сообщают, по запросу Интерпола, то есть России, где против него открыто несколько дел за участие в войнах 90-х годов. Могут выдать", – написала она.

Белозерская призвала неравнодушных украинцев выходить на акции к дипломатическим представительствам Польши, чтобы не допустить выдачи агрессору ветерана, который воевал за независимость нашей страны.

Позже она добавила, что, по ее данным, "в Польше, между прочим, Игорь Мазур находился официально, по приглашению польской стороны".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что российские пограничники задержали 60-летнего украинца, которого обвинили в попытке провезти на полуостров наркотики.

Ранее "Сегодня" сообщали об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, в рамках которого Кремль вернул на Родину 35 украинских граждан, среди которых были 24 моряка ВМС, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама