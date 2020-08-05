Аваков передаст МВД Италии информацию о 20 итальянцах, воюющих на Донбассе

Главы МВД Украины и Италии также обсудили противодействие оргпреступности, наркоторговле и нелегальной миграции

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с главой МВД Италии Лучаной Ламорджезе, в ходе которой она выразила четкую позицию в отношении итальянских наемников, воюющих на стороне российских незаконных вооруженных формирований на востоке Украины.

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"Благодарен за четкую позицию по итальянским наемникам, воюющим на стороне российских НВФ (незаконных вооруженных формирований – Ред.) на востоке Украины: трое уже в тюрьме, передадим информацию еще по 20-ти!" – написал Аваков в Twitter.

Украинский и итальянский министры также обсудили сотрудничество в противодействии оргпреступности, наркоторговли и нелегальной миграции.

Напомним, в конце сентября в Италии ожидается начало рассмотрения апелляции бывшего военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого суд Падуи признал виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли на Донбассе, приговорив к 24 годам тюрьмы.

Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года. Свою причастность к гибели репортеров нацгвардеец отрицал.

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Видео вынесения приговора Маркиву можно посмотреть здесь:



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