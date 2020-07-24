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Суд над нацгвардейцем Маркивым в Италии: назначена дата апелляции

24 июля, 13:23

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Обжалование приговора, вынесенного ветерану АТО, будут рассматривать в Милане

В конце сентября в Италии ожидается начало рассмотрения апелляции бывшего служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого суд Падуи признал виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли на Донбассе.

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Об этом сообщила на своей странице в Facebook украинская журналистка Ольга Токарюк.

"Апелляционный суд по делу Виталия Маркива в Италии назначен на 29 сентября. Предварительно планируется два заседания, 29 сентября и 1 октября. Информация из собственных источников", – пишет Токарюк, отметив, что рассмотрение обжалования будет проходить в апелляционном суде присяжных Милана.

Напомним, Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом.

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Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, оба погибли в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

Год назад суд Падуи признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы, притом что прокурор настаивал на 17 годах. Сам Маркив свою вину не признает.

Ранее в интервью сайту "Сегодня" глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дело украинского нацгвардейца стоит на повестке дня президента и министра иностранных дел.

Все подробности в спецтеме Задержание Игоря Маркова

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Италия суд апелляция Виталий Маркив

Источник: Сегодня

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