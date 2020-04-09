Аваков "предположил", когда Украина вернется к нормальной жизни

«Делаем для того, чтобы первые шаги «перезапуска экономики» были бы возможны в конце апреля», - заявил Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что надеется, "что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, – к лету",

Об этом он написал в сообщении в Facebook, но точных дат Аваков не озвучил.

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"Я очень информированный по роду своей работы человек и даю вам честный ответ. Я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте", – заметил Аваков.

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Он добавил, что трудно предрекать ход эпидемии, но в правительстве надеются, и все делают для того, чтобы первые шаги "перезапуска экономики" были бы возможны в конце апреля. "В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, потом для старших во второй половине мая", – заметил он.

"Вот такие, как мне кажется, возможные ориентиры – если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твёрдо будем держать карантин. Поэтому, когда закончится карантин, – решим, пройдя путь целиком – а не вывалимся посредине, потому что надоело. Будем взрослыми и последовательно чёткими – вы, дорогие мои, видите – это работает. И мы сбережем себя, выдержав выбранный путь!", – резюмировал Аваков.

Напомним, что ранее Аваков назвал возможный срок окончания карантина – после 15 мая 2020 года.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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