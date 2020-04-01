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"Не раньше 15 мая": Аваков рассказал, когда в Украине закончится карантин

1 апреля, 07:43

Тина Наринецкая

По словам министра, у украинцев есть возможность сбить пик вируса

Карантин из-за коронавирусной инфекции в Украине отменят не раньше 15 мая. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава МВС Арсен Аваков.

По его словам, точной даты в Украине сейчас никто не знает. Это будет зависеть от развития ситуации и успешности украинцев в борьбе с вирусом.

"Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас. Но, если честно, надо быть реалистами. Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни – не раньше 15 мая. И это – предположения оптимиста", – отметил министр.

Аваков добавил, что сейчас Украина переживает очень ответственный момент атаки эпидемии.

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"Если не будем массово обниматься и шашлышить в парках, награждая друг друга вирусом – можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь. Все в наших руках", – добавил он.

Кроме того, Арсен Аваков заявил, что после инцидента с пассажирами самолетов из Бали и Вьетнама МВС не даст больше согласия ни на один авиационный чартер.

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Также сообщалось, что Илья Емец дал мрачный прогноз по коронавирусу – число жертв будет расти.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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