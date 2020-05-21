Аваков рассказал, сколько Украина будет жить в режиме "мягких шагов" выхода из карантина

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пока в Украине не будет вакцины от коронавируса и протоколов лечения, гарантирующих у 99,9% больных выздоровление от новой пневмонии, украинцы должны выходить из карантина осторожно.

Об этом сообщает сайт МВД.

"Украина выходит из ситуации с коронавирусной инфекцией достаточно достойно потому, что мы вовремя приняли правильные меры и ввели карантин. Также надо поблагодарить тех, кто держит дисциплину, и медиков. С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще ослабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме "мягких шагов". Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными", – отметил Арсен Аваков.

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По его словам, постепенно открываются пункты пропуска на границах с ЕС. Было принято решение об открытии 66 пунктов пропуска на границе с Республикой Польша, Венгрией, Словакией, Румынией и Республикой Молдова.

Заметим, что ранее сообщалось, что введенный в Украине карантин обошелся в 53,5 млрд долларов. В случае, если бы Украина не вводила карантин, то потери экономики составили бы 54 млрд долларов.

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