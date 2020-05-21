Как выходят из карантина города Украины: где уже работает транспорт, рынки и кафе

В некоторых городах Украины уже давно курсируют маршрутки без пропусков

Уже с 22 мая в Украине стартует новый этап послаблений карантина. В частности, планируют запустить городской общественный транспорт, разрешить работу отелей и детских садов. Тем не менее, несмотря на всеукраинские ограничения, которые устанавливает Кабинет министров, разные регионы по-разному выходят из карантина. Так, в некоторых городах карантин только ужесточают, а в других, наоборот, внедряют послабления. Сайт "Сегодня" изучил, как разные украинские города выходят из карантина.

Ослабление карантина

Кабинет министров продлил действие карантина до 22 июня, но при этом смягчил ряд ограничений. Помимо этого, с 22 мая по 22 июня в Украине вводится адаптивный карантин, т.е. карантинные ограничения будут устанавливать для каждого региона, в зависимости от эпидемической ситуации.

В то же время, в правительстве отмечают, что некоторые области пока не готовы к смягчению карантина из-за большого количества заболевших. Например, Черновицкая область до сих пор остается одним из лидеров по количеству заболевших. Высокие показатели также сохраняются в Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях.

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Из-за разной эпидемической ситуации в различных областных центрах принимают свои решения о послаблениях и ужесточении карантина. Расскажем о том, какие крупные города и чем отличись.

/ Фото: Сегодня

Винница

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Кабмин принял решение запустить городской транспорт только с 22 мая, до этого времени в некоторых города вовсе не ездили маршрутки и автобусы по специальным пропускам, а в других городах общественный транспорт вообще не курсировал.

С 11 мая в Виннице начал ездить общественный транспорт без специальных пропусков.

"Были определены ограничения в пользовании общественным транспортом — по специальным справкам, которые предоставляло предприятие и утверждала наша транспортная компания. Мы уменьшили выпуск подвижного общественного транспорта. С 11 мая мы предполагаем увеличение выпуска на линию общественного транспорта на уровень в карантин, а это 240 единиц — трамваи, троллейбусы и муниципальные автобусы", — сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

Транспорт перевозил только пассажиров на сидячих местах, а оплатить проезд можно было исключительно в безналичной форме. Также пассажиры обязательно должны соблюдать масочный режим.

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Днепр

Ослабления карантина в Днепре начались еще в конце апреля. Так, с 30 апреля разрешили открыть химчистки, СТО и мастерские по ремонту техники, с 4 мая разрешили жителям гулять в зеленых зонах и парках. А уже с 12 мая в городе разрешили работать небольшим непродовольственным магазинам, ателье, мастерским ремонта обуви и одежды, нотариальным бюро и т.д. Во всех этих учреждениях также нужно придерживаться масочного режима.

Житомир

Карантинные послабления начались и в Житомире. Так, еще с 11 мая в городе запустили общественный транспорт, в рабочие дни в часы пик он ездит по пропускам, по выходным — без.

"Удостоверение, подтверждающее, что может пассажир ехать, с 10:00 до 16:00 в рабочие дни не нужно, и в выходные дни транспорт будет перевозить пассажиров без удостоверений", — пояснил заместитель мэра Житомира Александр Шевчук.

Помимо этого, с 1 мая в городе разрешили работать парикмахерским по предварительной записи, продуктовым рынкам, кафе и ресторанам в формате "на вынос",

Запорожская область

Еще 1 апреля было принято решение установить карантинные посты на выездах и въездах в Запорожье, Бердянск и Мелитополь. Тогда в области было только 18 заболевших, но власти решили, что посты будут препятствовать распространению коронавируса. Каждую машину должны были останавливать и измерять у водителя и пассажиров температуру. Уже с 12 мая сняли все эти контрольно-пропускные посты, которых было 15, в области сняли.

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Ивано-Франковск

Ивано-Франковская область удерживает лидерство по количеству заболевших. Поэтому, несмотря на смягчение карантина, которое утвердил Кабмин еще 12 мая, в областном центре не начали работать стоматологии.

"У нас все работает, что разрешено постановлением правительства, кроме стоматологов. Принято решение на уровне областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, что стоматологи начинают работать с 22 мая", — сказал мэр города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив в эфире телеканала "Украина 24".

Киев

С 11 мая Кабмин разрешил работать магазинам, которые расположены в торгово-развлекательных центрах. Несмотря на это, в Киевской городской государственной администрации с этим решили повременить.

"Открытие крупных торговых центров – это будет вторая волна снятия ограничений. И мы будем опираться исключительно на статистику заболеваемости. Если опять будет вспышка инфекции, мы можем снова вернуться к строгому карантину", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он добавил, что вопрос об открытии ТРЦ в столице смогут рассмотреть уже после 22 мая.

Кропивницкий

С 12 мая в городе начали ездить маршрутки, которые сняли с рейсов из-за того, что люди, несмотря на пропускной режим, продолжали штурмовать общественный транспорт.

Луганская область

В Луганской области до сих пор закрыты рынки, несмотря на то, что по всей Украине рынки открыли еще с 1 мая. Из-за такого решения местные жители и предприниматели собирались на митинги с требованиями открыть рынки.

Одесса

С 15 мая для посетителей открылся Одесский зоопарк. Закрытой зоной в зоопарке остался террариум, т.к. он расположен в помещении, а одновременно в зоопарке может находиться не более 450 человек.

Тернополь

Как мы уже упоминали, в западных областях страны ситуация с заражениями коронавирусом намного серьезнее. Поэтому ослабление карантина там вводят позже, чем в других регионах. Так, в Тернополе все рынки начали работать только с 16 мая.

Черкассы

Черкассы стали одним из первых городов, которые открыто заявили о послаблении карантина, из-за чего у мэра города возник конфликт с вышестоящими чиновниками. С 1 мая в городе открыли магазины по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, мастерские по ремонту обуви, одежды, салоны красоты, парикмахерские, рынки, парки, скверы, спортплощадки для проведения тренировок.

Черновицкая область

Черновицкая область занимает первое место по количеству инфицированных. Из-за этого здесь сохраняется более жесткий карантин. В частности, в области сохраняется запрет на работу непродовольственных магазинов, стоматологических клиник, а также на посещение детских и спортивных площадок.

О том, каких послаблений карантина вскоре ожидать, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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