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  1. Новости политики

Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантине

10 апреля, 00:29

Елена Кузьмич

Как минимум 55% украинцев оказались в зоне риска

В Украине из-за карантина и коронавируса минимум 55% украинцев оказались в финансовой зоне риска.

Об этом в Facebook заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

  • "45% – не потеряли в зарплате; работают как прежде или дистанционно.
  • 11% – работают в сокращенном режиме.
  • 17% – людей вынуждены быть в отпуске за свой счет.
  • 8% – безработные, и до карантина
  • 7% – домохозяйки, в декрете и не работали до карантина.
  • 6% – уволенные, потерявшие работу.
  • 6% – не работающие пенсионеры, студенты – не работавшие до карантина.
  • А 73% опрошенных сознались, что запасов сбережений у них максимум на месяц", – заметил он.

По его словам, для выхода из ситуации президент Украины Владимир Зеленский и Кабмин придумали систему прямой финансовой помощи:

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  • Пенсионерам будет выплачиваться 1000 гривен, у кого сумма начислений в месяц менее 5000 гривен; 500 грн – старше 80 лет. Все будет проведено автоматически.
  • Безработным, потерявшим работу – будут прямые выплаты пособия по безработице через Центы занятости.

"Во-первых, выплаты будут насчитываться сразу, с 1-го дня подачи Вами заявления по упрощённой процедуре.

Во-вторых, – не нужно никуда идти – в связи с карантином, заявку можно будет отправить онлайн, не выходя из дома. С вами по телефону свяжутся и вы будете получать пособие.

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Сколько? Минимальная, "голая" сумма на сейчас 650 грн/мес. Но реально с учетом страхового стажа и прочих факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум 8408 грн/мес. Сколько будет ваша сумма пособия в промежутке 1800 – 8400 гривен – вам насчитает по вашим данным работник ЦЗ по телефону", – уточнил Аваков.

По его словам, правительство отдает себе отчет об огромных суммах, которые надо будет направить на эти расходы. Поэтому, в бюджет Украины закладываются изменения и резкое увеличение финансирования в числе прочего и упомянутых статей.

"Много еще и других категорий людей, которые получат субсидии и дотации по разным направлениям. Эти решения возможны будут к реализации сразу после принятия изменений в бюджет.

Надеемся, что в понедельник, 13 апреля Верховная Рада примет внесенные правительством изменения со своими правками – и тогда все будет четко и понятно – и обо всех дополнительных мерах будет объявлено дополнительно и официально", – резюмировал Аваков.

Ранее Аваков "предположил", когда Украина вернется к нормальной жизни.

Также ранее сообщалось, что Минздрав грозится опять закрыть рынки, если украинцы не будут соблюдать правила карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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экономика карантин Арсен Аваков коронавирус

Источник: Сегодня

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