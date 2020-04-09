Минздрав грозится опять закрыть рынки, если украинцы не будут соблюдать правила карантина

На больших базарах правила соблюдаются, а вот на маленьких - пускают без масок и не соблюдают дистанцию

Министерство здравоохранения может снова закрыть продуктовые рынки, где не соблюдаются правила карантина. По новым правилам, напомним, покупатели должны быть в масках и держать дистанцию, то же касается самих продавцов. Кроме этого, рабочие места время от времени должны обрабатывать обеззараживающими средствами. Но соблюдаются ли эти мероприятия на практике?

В Харькове продуктовые базары на карантин не закрывали вообще. Требовали соблюдения всех санитарных норм. И на больших рынках города это взяли за правило. Однако, новости "Сегодня" проверили точки торговли поменьше, те, что в спальных районах Харькова. Прежде всего, поразило непривычно малое количество покупателей.

"Те, кто деткам брали, те приходят. Один пришел, скупился и ушел, все. Один за час и на расстоянии. Все следуем правилам", – говорит продавец Людмила.

Другая картина у овощных киосков. Здесь не все соблюдают дистанцию. Продавцы уверяют, что повлиять на это не могут:

"Вот возьмите, предоставьте человека, который будет разгон эту очередь".

Покупатели на наши замечания отвечают шутками и далее стоят в плотной очереди. Но при этом мы убедились, что все продавцы в масках, перчатках, а часто даже в специальных очках. Покупатели не так сознательны.

А на львовский рынок без маски не попадешь. На входе стоит охранник. Кто пренебрегает правилами – не пройдет. В разгар дня собралась очередь рядом с рынком. Потому что пускают не более 10 покупателей одновременно. Все придерживаются дистанции.

"Обеденного перерыва не хватит, чтобы дождаться входа на рынке. Но я вполне согласна, что должны по чуть-чуть запускать, чтобы была какая-то безопасность, конечно. Просто работающим немножко трудно", – говорит львовянка Екатерина.

Продавцы признались сегодня, что с начала карантина покупателей стало значительно меньше. К маскам и перчаткам уже все привыкли.

"Обрабатывается все само собой: руки, продукты. Люди подходят, некоторые пенсионеры, не понимают, что нельзя прикасаться", – говорит продавщица Галина Чечиль.

Прилавки с мясом дополнительно обмотаны пленкой.

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Во Львове базаров не закрывали на карантин. Поэтому, торговцы привыкли к новым условиям.

Анна Сокур, администратор рынка:

"Мы все дезинфицируем, каждый час идем, дезинфицируем зал, протираем все ручки на дверях. Мы с 17 числа, как ввели карантин, перестали запускать без масок".

Однако, нарушители во Львове были. Вчера закрыли два рынка.

Ирина Кулинич, директор департамента экономического развития Львовского горсовета:

"Был составлен протокол правоохранительными органами, где оштрафованы руководители рынка, и неоднократно зафиксировано очень большое скопление людей. И я обращаюсь к руководителям других продуктовых рынков, чтобы они учли эту ситуацию и если хотят торговать, то соответственно должны соблюдать правила и протоколы, которые установил город".

Нарушителям не позволят работать раньше 24 апреля. Остальные рынки – открыты.

Тем временем в Запорожье коронавирусом заразился директор рынка, который продолжал работать, несмотря на карантин. Ранее мужчину оштрафовали за работу киосков на его территории.

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