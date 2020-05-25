"Аваков тоже мой": Шмыгаль рассказал об отношении к главе МВД

Премьер заверил – отношение к Авакову такое же, как и к другим министрам

В Украине уже не раз говорили о возможной отставке главы МВД Арсена Авакова, однако нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль доволен его работой, поскольку он часто дает хорошие предложения.

Об этом глава правительства рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, несмотря на то что глава МВД самый опытный член правительства, отношение к нему, как и к другим министрам.

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"Надо не путать доброту со слабостью, и мягкость с трезвым рассудком – это первое. Второе, Арсен Аваков – министр с колоссальным опытом, пять правительств. Человек имеет опыт бюрократа, опыт политика, опыт менеджера. Действительно, Аваков часто дает хорошие идеи и хорошие предложения. Я с ними согласен. Когда министры дают хорошие предложения, я тоже с ними согласен. Просто к Авакову больше внимания, как к такому политическому тяжеловесу... Аваков тоже "мой" – он в моем правительстве. Я не исключаю его политический вес, все мы понимаем его роль в структуре государственного управления и в политике. Но в то же время он такой же министр, как все остальные, он является членом правительства, которое я возглавляю. Поэтому с Аваковым у нас абсолютно ровные отношения, так же, как со всеми министрами", – сказал Шмыгаль.

В то же время изданию чиновники не под запись рассказали, что Шмыгаль иногда слсишком осторожничает с Аваковым. Они привели примеры.

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"Было несколько случаев, когда весь Кабмин готов поддержать какое-то постановление, но Аваков был против. Тогда Шмыгаль на него смотрел и говорил: поскольку нет единодушия, отложим это решение", – сказал чиновник на условиях анонимности.

"Надо понимать, Аваков никогда не говорит, что "я против такого решения". Он говорит: "Хорошо, хорошая инициатива, но если через неделю приду вас арестовывать, то не удивляйтесь. Потому что это незаконно". И такой стиль оказывает большое влияние на все "горячие головы" у нас (в правительстве. – Ред.)", – рассказал еще один член Кабмина.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине давно многие задаются вопросом – когда уволят главу МВД. Однако пока с этим никто не спешит. Так, например, президент Владимир Зеленский назвал главную задачу Авакова на посту главы ведомства. Глава государства ждет от Авакова раскрытия резонансных убийств, иначе может быть уволен.

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