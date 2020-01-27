В Раде назвали важное условие для отставки Авакова

Сейчас министр на испытательном сроке и на его судьбу повлияют два важных дела

/ Фото: mvs.gov.ua

Одним из условий для увольнения главы МВД Арсена Авакова может стать провал в расследовании дел об убийстве Павла Шеремета и Амины Окуевой.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

На вопрос журналиста, доказал ли министр свою преданность и лояльность новой команде в расследовании дел об убийстве Шеремета и Окуевой, он отметил, что они вызывают больше всего вопросов в плане успешности их раскрытия.

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"Испытательный срок Авакова не закончен. К его деятельности на сегодня очень пристальное внимание. И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах, это, возможно, будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет рубиконом", – сказал Монастырский.

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Как сообщали новости "Сегодня", представители МВД назвали имена всех подозреваемых в убийстве Шеремета. Правоохранители определили группу участников боевых действий на Донбассе, которые, по мнению следствия, имели разные роли в организации и совершения убийства: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко. Полиция ссылается на различные экспертизы и видео с камер наблюдения. Позже суд избрал различные меры пресечения для фигурантов дела. Читайте все подробности расследования убийства Шеремета.

Участник боевых действий на Донбассе, доброволец из батальона имени Джохара Дудаева Амина Окуева трагически погибла поздно вечером 30 октября 2017 года возле пгт Глеваха под Киевом. По автомобилю, в котором она была, открыли огонь из автомата. Женщина получила пять пулевых ранений, включая два – в голову, а ее супруг Адам Осмаев, который находился за рулем, был ранен в ногу. Оружие преступники бросили на месте. Однако 12 января нынешнего года правоохранители задержали подозреваемых в ее убийстве. Все подробности задержания предполагаемых убийц Окуевой.

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