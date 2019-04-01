Аваков уверен, что МВД сумеет обеспечить проведение второго тура выборов

Министр допускает возможное нарастание политической обстановки

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Аваков уверен, что МВД сумеет обеспечить проведение второго тура выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/278/63c/5ca27863c5d3f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/278/63c/5ca27863c5d3f.jpg 2019-04-01T23:46:59+03:00 Политика Министр допускает возможное нарастание политической обстановки

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверен, что органы МВД сумеют обеспечить спокойное и безопасное проведение второго тура выборов президента Украины, несмотря на возможное нарастание политической обстановки.

"Один из коммунистических классиков говорил, что по мере движения к социализму классовая борьба нарастает. Так и у нас: по мере продвижения к результату наших выборов политические столкновения и дебаты будут нарастать, и этот факт приходится констатировать. Но что касается обеспечения выборов и безопасности, то та схема, которую мы применяли на первом этапе, на мой взгляд, более сложном, сейчас будет работать, и мы сумеем обеспечить этот процесс", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов в понедельник вечером.

Аваков отметил, что слышал достаточно колкие заявления кандидатов в адрес друг друга после оглашения результатов экзит-полов, но считает, что политики сами должны решать, как им обмениваться политическими программами и уколами, граждане – должны выбирать, а МВД с причастными государственными и общественными структуры – обеспечивать этот процесс.

Ранее Аваков рассказал о нарушениях во время выборов президента. Глава МВД сообщил, что всего, начиная с 31 марта, зарегистрировано 2 605 сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Стоит отметить, что день голосования отметился множеством мелких нарушений. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. Читайте в онлайне сайта "Сегодня" все подробности выборов с фото и видео.





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