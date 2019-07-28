Аваков взял под контроль дело по задержанию КОРДом патрульных в Днепре

Зеленский потребовал немедленного освобождения Глуховери

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

По факту событий вокруг дорожного инцидента, произошедшего в 2018 году в Днепропетровской области с участием водителя главы областной полиции Виталия Глуховери, начато служебное расследование, которое находится под контролем министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

"27 июля в средствах массовой информации появилось видео, вызвавшее резонанс в обществе. Подробные обстоятельства события, которое имело место в г. Днепр с участием водителя руководителя ГУНП в Днепропетровской области будут установлены в ходе служебного расследования", - говорится в сообщении, на официальном сайте Национальной полиции Украины в субботу вечером.

Как заверили в Нацполиции, о ходе проверки и ее результатах общественность и представители средств массовой информации будут оповещены в кратчайшие сроки.

"Для всесторонней и объективной проверки ход расследования находится под контролем министра внутренних дел Арсена Авакова", – подытожили в ведомстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного освобождения Глуховери с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, а от сотрудников ГБР объективного расследования.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований начало следствие по инциденту, когда патрульные остановили автомобиль Range Rover, водитель назвался шофером главы областного управления Нацполиции. На место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали копов.

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