Авиакатастрофа MH17 на Донбассе: Лавров сделал циничное заявление

И.о. главы МИД России жалуется на то, что Москве якобы не предоставляют доказательства ее вины

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Следователи, которые занимались установлением обстоятельств крушения пассажирского лайнера Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году, не предоставили России доказательств ее ответственности за случившееся.

Об этом, несмотря на публичную презентацию результатов расследования, включая причастность российского ЗРК "Бук", из которого сбили самолет, заявил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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"На наш вопрос, где данные с украинских радаров, ответ странный: их нет. Но потом кто-то сказал, что эти радары случайно выключились. Все радары, которые в Украине наблюдали за этой частью воздушного пространства, в какой-то момент выключились", – сказал Лавров 17 января.

Кроме того, он пожаловался на то, что Россию не пригласили в Международной следственную группу (JIT), которая расследовала трагедию с малайзийским "Боингом" под Грабово.

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"Если к нам были претензии, то могли бы и нас пригласить в эту следственную группу. Нас там не ждали, не хотели", – сетует и.о. главы МИД РФ, несмотря на то, что Россию неоднократно призывали активнее сотрудничать со следствием.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года после того, как он был сбит ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Вину за трагедию британская разведка и парламент Нидерландов возложили на Россию.

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