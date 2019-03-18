Австралия ввела санкции против России за Украину

Ограничительные меры коснулись и главарей с оккупированных территорий Донбасса

Фото: Pixabay

Австралия ввела санкции против России за Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f6f/93e/5c8f6f93e6aa2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f6f/93e/5c8f6f93e6aa2.jpg 2019-03-18T12:16:00+02:00 Политика Ограничительные меры коснулись и главарей с оккупированных территорий Донбасса

Австралия в знак солидарности с Европой и США ввела санкции против российских офицеров ФСБ и флота за агрессию против украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом заявила Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, под санкции попадают семеро россиян, причастных к атаке в Керченском проливе.

"Вместе с Соединенными Штатами, Соединенным Королевством и другими государствами-членами Европейского союза, а также Канадой, мы являемся решительными сторонниками суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня я объявляю о целенаправленных финансовых санкциях и запретах на поездки в отношении семи российских граждан за их роль в перехвате и захвате украинских военно-морских судов, которые пытались пройти через Керченский пролив. Австралия обеспокоена эскалацией напряженности в Азовском море в ноябре 2018 года", – заявила Пейн.

Также она резко осудила агрессию РФ против Украины и призвала Москву освободить задержанных украинских моряков и захваченные корабли, а также обеспечить свободный и беспрепятственный проход украинских и международных судов через Керченский пролив и Азовское море.

"Австралия не признает никаких действий, направленных на узаконивание аннексии Крыма или отделения частей Донецкой и Луганской областей Украины. Поэтому я также ввела адресные финансовые санкции и запреты на поездки в отношении трех "лидеров" из контролируемых сепаратистами частей Донецкой и Луганской областей Украины после так называемых "выборов" в ноябре 2018 года. Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", – говорится в заявлении главы МИД Австралии.

Так, под санкции Австралии попали следующие лица:

контр-адмирал, начальник Пограничного управления ФСБ РФ в оккупированном Крыму Сергей Станкевич;

его заместитель, капитана 1-го ранга Андрей Шеин;

капитан 2-го ранга, командир пограничного сторожевого корабля "Дон" Алексей Саляев;

капитан 3-го ранга, командир сторожевого корабля "Изумруд" Андрей Шипицин;

капитан 2-го ранга Алексей Шатохин;

начальник службы пункта управления ФСБ РФ в Крыму Руслан Ромашкин;

командир малого противолодочного корабля "Суздалец" Сергей Щербаков;

"председатель народного совета ДНР" Владимир Бидевка;

главарь "ЛНР" Леонид Пасечник;

"председатель народного совета ЛНР" Денис Мирошниченко.

Напомним, 15 марта Евросоюз продлил санкции против России. До 15 сентября ограничительные меры продолжать действовать в отношении 163 человек и 44 компаний, которые причастны к агрессии против Украины. Также ЕС ввел санкции против восьми адмиралов и высокопоставленных офицеров РФ. Европейцы ввели ограничительные меры против российских военных за нападение на украинские корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Кроме того, в тот же день США ввели санкции против сотрудников ФСБ и восьми российских компаний. Как говорил министр финансов США Стивен Мнучин, Вашингтон не допустит, чтобы российская агрессия против Украины осталась безнаказанной.

Недавно и президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России за агрессию против Украины. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня".

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