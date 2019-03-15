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США ввели санкции против сотрудников ФСБ и восьми российских компаний

Сегодня, 17:59

Вашингтон не допустит, чтоб российская агрессия осталась безнаказанной, отметил министр Мнучин

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
США ввели санкции против сотрудников ФСБ и восьми российских компаний //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bcb/385/5c8bcb385f310.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bcb/385/5c8bcb385f310.jpg Политика Вашингтон не допустит, чтоб российская агрессия осталась безнаказанной, отметил министр Мнучин

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении высокопоставленных российских офицеров за агрессию в Керченском проливе против Украины, а также под ограничительные меры попали восемь компаний и два пособника боевиков на Донбассе. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

Американцы отмечают, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело ограничительные меры против шести российских граждан и восьми юридических лиц в ответ на продолжающуюся агрессию России в Украине, а также за атаку в Керченском проливе на украинские корабли.

"Соединенные Штаты и наши партнеры (по НАТО) не допустят, чтобы продолжающаяся агрессия России против Украины осталась безнаказанной. Эта совместная инициатива с нашими партнерами в Европейском Союзе и Канаде усиливает нашу общую приверженность введению целенаправленных и значимых санкций в ответ на попытки Кремля пренебречь международными нормами и подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Международное сообщество решительно настроено против военно-морских атак России в Керченском проливе, предполагаемой аннексии Крыма и поддержки незаконных выборов, проводимых сепаратистами на востоке Украины", – заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Под американские санкции попали следующие лица:

  • заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев;
  • начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич;
  • начальник одной из служб пограничного управления капитан первого ранга Руслан Ромашкин;
  • заместитель начальника пограничного управления капитан первого ранга Андрей Шеин;
  • заместитель "председателя "ЦИК ДНР" Алексей Найденко;
  • секретарь "ЦИК ДНР" Владимир Высоцкий.

Ограничительные меры против российских компаний:

  • "Концерн "Океанприбор";
  • "Завод "Фиолент";
  • "Судокомпозит";
  • "Новые проекты";
  • "Консоль-Строй";
  • "Звезда";
  • "Ярославский судостроительный завод;
  • "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".

Напомним, сегодня Евросоюз продлил санкции против России. До 15 сентября ограничительные меры продолжать действовать в отношении 163 человек и 44 компаний, которые причастны к агрессии против Украины.

Также ЕС ввел санкции против восьми адмиралов и высокопоставленных офицеров РФ. Европейцы ввели ограничительные меры против российских военных за нападение на украинские корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Недавно и президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России за агрессию против Украины. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня".

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Тег Россия, США, офицеры, санкции, компании, санкции против России

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