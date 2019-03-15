США ввели санкции против сотрудников ФСБ и восьми российских компаний
Вашингтон не допустит, чтоб российская агрессия осталась безнаказанной, отметил министр Мнучин
Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении высокопоставленных российских офицеров за агрессию в Керченском проливе против Украины, а также под ограничительные меры попали восемь компаний и два пособника боевиков на Донбассе. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.
Американцы отмечают, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело ограничительные меры против шести российских граждан и восьми юридических лиц в ответ на продолжающуюся агрессию России в Украине, а также за атаку в Керченском проливе на украинские корабли.
"Соединенные Штаты и наши партнеры (по НАТО) не допустят, чтобы продолжающаяся агрессия России против Украины осталась безнаказанной. Эта совместная инициатива с нашими партнерами в Европейском Союзе и Канаде усиливает нашу общую приверженность введению целенаправленных и значимых санкций в ответ на попытки Кремля пренебречь международными нормами и подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины. Международное сообщество решительно настроено против военно-морских атак России в Керченском проливе, предполагаемой аннексии Крыма и поддержки незаконных выборов, проводимых сепаратистами на востоке Украины", – заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Под американские санкции попали следующие лица:
- заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев;
- начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич;
- начальник одной из служб пограничного управления капитан первого ранга Руслан Ромашкин;
- заместитель начальника пограничного управления капитан первого ранга Андрей Шеин;
- заместитель "председателя "ЦИК ДНР" Алексей Найденко;
- секретарь "ЦИК ДНР" Владимир Высоцкий.
Ограничительные меры против российских компаний:
- "Концерн "Океанприбор";
- "Завод "Фиолент";
- "Судокомпозит";
- "Новые проекты";
- "Консоль-Строй";
- "Звезда";
- "Ярославский судостроительный завод;
- "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".
Напомним, сегодня Евросоюз продлил санкции против России. До 15 сентября ограничительные меры продолжать действовать в отношении 163 человек и 44 компаний, которые причастны к агрессии против Украины.
Также ЕС ввел санкции против восьми адмиралов и высокопоставленных офицеров РФ. Европейцы ввели ограничительные меры против российских военных за нападение на украинские корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Недавно и президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России за агрессию против Украины. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня".
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