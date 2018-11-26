Азовский кризис: омбудсмен РФ не знает, где и в каком состоянии захваченные украинские моряки

Уполномоченный по правам человека в РФ обещает позже предоставить информацию о местонахождении украинцев и состоянии их здоровья

На текущий момент Россия не предоставляет никакой официальной информации о местонахождении захваченных накануне в Азовском море украинских моряков. Однако российский омбудсмен Татьяна Москалькова, наконец, вышла на связь и пообещала официально предоставить Украине данные о состоянии здоровья украинцев, где они находятся и была ли им предоставлена медицинская помощь.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Только что разговаривала с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Договорились таким образом: у нее информация есть только из официальных источников, которые распространены в СМИ, в том числе с официального сайта ФСБ РФ, что такой (как они говорят) инцидент в Азовском море имел место быть, и она обратилась ко всем российским государственным органам, чтобы ей дали данные, сколько таких моряков, в каком они по факту физическом состоянии находятся, и если есть раненые, то какое их положение, а если им была предоставлена медицинская помощь, то какая именно. Я сделаю тоже официальное заявление, буду просить у нее информацию, подтвердить ее официально посредством писем, и жду ее звонка. Как только у нее будет эта информация, она сказала, что мне перезвонит. Сейчас же мы вообще не имеем данных, где находятся наши моряки и, безусловно, не знаем, в каком они состоянии", – сообщила Денисова.

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Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

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