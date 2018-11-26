Азовский кризис: почему Путин пошел на эскалацию и новую агрессию против Украины

Западные партнеры Украины ожидаемо будут добиваться от Киева воздержания в применении военных контрмер против РФ после захвата Россией трех украинских судов в Азовском море и шести моряков. В то же время не следует Киеву ожидать и реальной военной помощи по деблокированию украинских морских акваторий и демилитаризации черноморско-азовского региона. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Мне кажется, что Запад будет сдерживать Украину от эскалации ситуации и угрозы начала большой войны с РФ, как и в 2014 году в ситуации с Крымом. Западные партнеры могут ввести санкции, могут дать Украине какие-то катера, ограниченное вооружение, но не думаю, что на Западе одобрят какие-то наступательные операции в Черном и Азовском морях. Думаю, что к нынешней эскалации все шло, поскольку Россия проводит так называемую "разведку боем". РФ построила Крымский мост, посмотрела, что ей это фактически сошло с рук. Да, были санкции, однако они – чисто символические и никакого особенного значения не имеют. Далее россияне начали блокировать украинские суда. И не только их, а и торговые суда третьих стран, которые заходили в порты Азовского моря – Мариуполь и Бердянск. Посмотрели, что и это им сейчас сходит с рук. Теперь они решили брать на абордаж и обстреливать украинские корабли, чтобы проверить, как будет себя вести Украина: будет ли открывать огонь, какие будет применять радикальные меры и будет ли делать какие-то шаги в ответ. Посмотрели, что не применяет мер, а, следовательно, это РФ еще больше развязывает руки для проведения своей политики по установлению постепенного контроля на Азовском море, и возможно, в дальнейшем – над Черным морем", – пояснил он.

Как напомнил эксперт, ранее США передали Украине два военных катера береговой охраны типа "Айленд", также Штаты могут увеличить число переданных боевых военно-морских единиц, а ряд стран предлагает украинской стороне военную помощь. Однако, по его словам, сам Киев сдерживает ее получение и не эффективно распоряжается полученной техников и вооружениями.

"Насколько мне известно, переданные "Айленды" до сих пор не появились в Украине, и американские эксперты говорят, что это произошло по вине как раз украинской стороны, которая не транспортирует их, не оплачивая затраты на их передислокацию. Но при этом сейчас идет речь, что американцы готовы передать Украине другие военные катера, конечно не новые, однако этот было бы тоже шагом по усилению нашей обороноспособности. Кроме того, Дания и некоторые скандинавские страны готовы вести речь о том, чтобы предоставлять или продавать Украине военные катера и корабли, возможно, даже на условиях кредита с отсрочкой выплат платежей. Но опять же, мы не слышим, какая ситуация решается в этом направлении", – сказал Мусиенко.

Тем временем, как добавил руководитель Центра военно-правовых исследований, западные партнеры Украины прекрасно знают и понимают ситуацию в Азовском и Черном морях, а некоторые стратегические партнеры Киева предлагают конкретные шаги по деэскалации Азовского кризиса.

"Так, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон около месяца назад, когда посещал Киев, говорил, что цель РФ может заключаться в блокировании не только Азовского моря, а и Черного. Следовательно, Британия как вариант может рассматривать увеличение ее военного присутствия в черноморской акватории, отправив туда боевые корабли с личным составом для помощи Украине в патрулировании. Но говорить сейчас про какую-то другую военную поддержку, мне кажется, пока что еще рано. Несмотря на то, что Киев, конечно, нуждается в ней и делает соответствующие заявления. Думаю, что во многом развитие ситуации будет зависеть от стратегии, которую изберет руководство Украины, предложит и разъяснит нашим западным партнерам. То есть мы должны пояснить, что, если нам нужна для сдерживания РФ помощь в виде кораблей и другой военной техники, Украина должна пошагово расписать шаги противодействия РФ, а не нападения на нее. Вот что интересует наших западных партнеров. Потому что мы не всегда выглядим понятными и прогнозируемыми. С одной стороны, мы говорим, что выступаем за политику дипломатических переговоров и требуем санкций, а с другой стороны мы сейчас пытаемся ввести военное положение. Все это надо объяснять странам Запада", – уточнил Мусиенко.

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Напомним, в Азовском море 25 ноября произошло нападение россиян на группу украинских военных кораблей – рейдовый буксир "Яни Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" были захвачены спецназом страны агрессора.

Тем временем в России разразились новой истерикой после того, что натворили в Азове, и всю вину с себя перекладывают на Украину - Москва призывает Украину обеспечить безопасность посольства России в Киеве, где активисты жгли покрышки и устроили бурные протесты против российской агрессии в Азовском море.

При этом риск военного положения ударил по украинским акциям и евробондам – курс наиболее ликвидных акций украинских компаний, торгуемых на зарубежных площадках, снижается перед назначенным на 16:00 заседанием Верховной Рады по вопросу введения в Украине военного положения.