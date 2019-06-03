Баканов назвал главные задачи для СБУ

Замглавы спецслужбы рассказал о планах на будущее и обратился к журналистам с одной просьбой

Иван Баканов. Фото: president.gov.ua

Первый заместитель главы СБУ Иван Баканов заявил, что одним из главных приоритетов работы спецслужбы будет защита бизнеса и борьба с коррупцией.

Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом Владимиром Зеленским, передает "112 Украина".

По его словам, важно не оказывать никакого давления на бизнес и дать ему нормально работать. Он обратился к журналистам с просьбой сообщать о фактах давления на бизнес и предоставлять соответствующие материалы.

"Конечно, основная тоже задача СБУ… это давление, в принципе, на бизнес. То есть, люди, крышующие теневой бизнес, в принципе, иногда забываются и переходят к крышеванию и давлению на обычный белый бизнес. Понятно, что мы должны реагировать на такие факты и действовать быстро и эффективно. Для того, чтобы не крышевать никакой бизнес и не оказывать на него давления в принципе, не нужно изменять никаких законов, нужно просто действовать в соответствии с теми законами, которые есть", – заявил Баканов и добавил, что президент Украины требует первых результатов через две недели.

Как сообщалось, сегодня глава государства встретился с Иваном Бакановым. Он очертил приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время. Также Зеленский дал поручение замглавы СБУ.

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