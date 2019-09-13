Баканов признался, звонит ли ему Зеленский по поводу "чертей"

/ Фото: AFP

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Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал слова президента Владимира Зеленского, что якобы он собирался позвонить руководителю спецслужбы относительно чиновника Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, которого назвал "чертом".

На вопрос о том, часто ли президент звонит ему относительно каких-то "чертов", он ответил, что звонит часто

"Однако относительно, как говорите, "чертов" он не звонит", – сказал Баканов.

В то же время он не смог ответить на вопрос, что ему не нравится за время президентства Зеленского, но в итоге сказало с улыбкой: "Всем доволен, как же можно быть недовольным".

Напомним, история про "черта" возникла во время визита президента в Борисполь. В Бориспольском городском совете глава государства выгнал секретаря горсовета с фразой: "Выйди отсюда, разбойник". Это произошло после того, как Зеленский узнал о его криминальном прошлом.

Однако после окончания встречи, перед уходом, Зеленский обратился к одному из своих помощников с фразой: "Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта". Судя по всему, глава государства забыл выключить микрофон и эти его слова были услышаны.

Как сообщали новости "Сегодня", также президент Владимир Зеленский прокомментировал "кнопкодавство" в Раде. Как выяснилось на днях, два депутата из его партии "Слуга народа" отличились неперсональным голосованием.

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