Баканов признался, звонит ли ему Зеленский по поводу "чертей"

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал слова президента Владимира Зеленского, что якобы он собирался позвонить руководителю спецслужбы относительно чиновника Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, которого назвал "чертом".
На вопрос о том, часто ли президент звонит ему относительно каких-то "чертов", он ответил, что звонит часто
"Однако относительно, как говорите, "чертов" он не звонит", – сказал Баканов.
В то же время он не смог ответить на вопрос, что ему не нравится за время президентства Зеленского, но в итоге сказало с улыбкой: "Всем доволен, как же можно быть недовольным".
Напомним, история про "черта" возникла во время визита президента в Борисполь. В Бориспольском городском совете глава государства выгнал секретаря горсовета с фразой: "Выйди отсюда, разбойник". Это произошло после того, как Зеленский узнал о его криминальном прошлом.
Однако после окончания встречи, перед уходом, Зеленский обратился к одному из своих помощников с фразой: "Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта". Судя по всему, глава государства забыл выключить микрофон и эти его слова были услышаны.
Как сообщали новости "Сегодня", также президент Владимир Зеленский прокомментировал "кнопкодавство" в Раде. Как выяснилось на днях, два депутата из его партии "Слуга народа" отличились неперсональным голосованием.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк