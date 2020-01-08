Баканова заметили на одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира

Председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова заметили на горнолыжном курорте Куршевель, что во Франции.

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач в Facebook.

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"Председатель СБУ Иван Баканов. Мерибель Куршевель. 08.01.2020", – написал представитель СМИ в сообщении.

Согласно информации журналиста, глава СБУ остановился на курорте в отеле Résidence Pierre & Vacances Les Ravines, – пишет "Радио Свобода".

Представитель СМИ обнародовал четыре фотографии Баканова на курорте, но других подробностей не указал.

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Отель расположен в центральной части горнолыжного курорта в зоне катания "Три Долины", что в 400 метрах от горнолыжных склонов. К услугам гостей – номера-студио и апартаменты с собственной кухней.

Куршевель – один из самых престижных и дорогих горнолыжных курортов мира, расположенный во французских Альпах.

Ранее Баканов отчитался о 100 днях работы в СБУ. Мол, благодаря работе СБУ уволены 39 чиновников, а 134 сообщено о подозрении в совершении преступлений. К различным срокам приговорены 50 человек.

Напомним, глава СБУ Иван Баканов в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что в реформе СБУ сокращение штата будет обязательным. Смысл в том, чтобы при необходимости (например, возникновении угрозы) формировать соответствующий орган в структуре СБУ для решения проблемы, а не иметь его на постоянной основе.

Ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу новому главе СБУ. Подробнее смотрите на видео:

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