Балуха переводят в Краснодар – Денисова
Денисова обратилась к временному поверенному по делам Украины в РФ Василию Покотило с просьбой проверить условия содержания Балуха
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинского политзаключенного Владимира Балуха из Симферопольского СИЗО везут в российский город Краснодар для дальнейшего отбывания наказания.
"Получила информацию о переводе политзаключенного Владимира Балуха для дальнейшего отбывания наказания в город Краснодар РФ", – написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.
Она проинформировала, что обратилась к временному поверенному по делам Украины в РФ Василию Покотило с просьбой проверить условия содержания Балуха.
"Высказала просьбу проверить условия содержания Балуха, обеспечение его медицинской и консульско-правовой помощью. Жду ответа", - написала Денисова.
В среду уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Балух перевезен из Крыма для отбывания наказания на материковую часть России, о чем своевременно был проинформирован его адвокат. Однако Москалькова не указала города.
Ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что украинского политзаключенного Балуха, который находился в СИЗО Симферополя в аннексированном Крыму, вывезли в российский Краснодар.
18 февраля 2019 года "Крымская правозащитная группа" на своей странице в соцсети Фейсбук, что о перемещении активиста стало известно в понедельник, после того, как его супруга Наталья Балух попыталась передать в СИЗО передачу для украинца.
13 февраля Крымская правозащитная группа сообщила, что Владимира Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя, предположительно, для участия в судебном заседании, его защитники пытаются выяснить причины этапирования.
По информации правозащитников, кассационное представление подал заместитель прокурора Крыма Сергей Булгаков, бывший сотрудник украинской прокуратуры АР Крым, в отношении которого открыто уголовное производство по ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
Напомним, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.
3 октября 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор В.Балуху, которому ранее Раздольненский райсуд полуострова дал 5 лет колонии и 10 тыс. рублей штрафа.
В октябре 2018 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что после решения так называемого "Верховного суда" о сокращении срока украинскому политзаключенному В.Балуху он может ходатайствовать об УДО.
Однако 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
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