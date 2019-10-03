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Байден попросил Порошенко уволить генпрокурора — СМИ

3 октября, 04:36

Шокин находился на посту генпрокурора Украины с февраля 2015 по март 2016 года

/ Фото: AFP

Экс-вице-президент США Джозеф Байден во время своей поездки в Украину в декабре 2015 года якобы лично просил тогдашнего украинского президента Петра Порошенко отправить в отставку генерального прокурора Виктора Шокина, инициировавшего расследование в отношении руководства холдинга Burisma, где работал сын Байдена Хантер. Об этом NHK заявил бывший и. о. генпрокурора Украины Юрий Севрук.

"Сразу после визита Байдена Порошенко призвал генерального прокурора подать в отставку, заявив, что у того плохая общественная репутация", — утверждает Севрук.

Он добавил, что якобы после увольнения Шокина "США предоставили финансовую помощь Украине в размере 1 млрд долларов". По словам Севрука, изначально расследование в отношении холдинга Burisma не касалось Хантера Байдена, однако были люди, которые опасались, что оно может затронуть и сына бывшего вице-президента США.

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Шокин находился на посту генпрокурора Украины с февраля 2015 по март 2016 года. После его отставки Севрук временно исполнял обязанности генерального прокурора вплоть до мая того же года.

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Напомним, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США Порошенко импичмент скандал Байден Зеленский шокин

Источник: ТАСС

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