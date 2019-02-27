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"Базарная тетка" из ОРДЛО сорвала переговоры в Минске об обмене пленными

Сегодня, 14:36

Требование украинской делегации немедленно освободить военнопленных моряков вызвало истерику у марионеток Кремля

Ирина Геращенко. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Ирина Геращенко. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko.
"Базарная тетка" из ОРДЛО сорвала переговоры в Минске об обмене пленными //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/684/379/5c7684379419c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/684/379/5c7684379419c.jpg Политика Требование украинской делегации немедленно освободить военнопленных моряков вызвало истерику у марионеток Кремля

Представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" на Трехсторонней контактной группе сорвали заседание гуманитарной подгруппы, на котором обсуждался обмен военнопленными, заявила в своем Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирины Геращенко.

"Заседание группы было грубо сорвано базарным тетками (других оккупанты на захваченных территориях не нашли), которые были приглашены от ОРДЛО и функция которых: озвучивать темники Кремля", – пишет она.

Геращенко рассказала, что представители представители России и ОРДЛО снова в категорической форме отказались от предложений украинской стороны как передать РФ 25 ее граждан, которые были осуждены в Украине, в обмен на узников Кремля, так и помилования 72 сепаратистов в обмен на 19 украинцев, которых удерживают в заложниках на оккупированных территориях.

Она сообщила об "отвратительной истерике", которую вызвало у них требование украинской делегации немедленно освободить военнопленных моряков.

"Во время заседания гуманитарного подгруппы ТКГ, в ходе обсуждения возможных вариантов обмена заложников представительница Донецка попыталась не дипломатично, базарно, в оскорбительной и некорректной форме делать заявления в адрес Украины и высшего политического руководства государства", – подчеркнула Ирина Геращенко.

В ответ на это украинская делегация выразила протест координатору против "превращения тяжелого переговорного процесса в рынок с бранными хамами" и покинула зал заседаний.

"Мои коллеги жестко отметили представителям ОБСЕ и РФ о недопустимости оскорбительных, недипломатичных высказываний в рамках переговорного процесса со стороны марионеток Кремля", – резюмировала представитель Украины на ТГК.

Стоит отметить, что Россия и ее сателиты на переговорах уже не впервые отказываются от обмена военнопленными.

Например, две недели назад Геращенко уже сообщала, что Москва и боевики продолжают тактику сокрытия информации об удерживаемых и годами не дают ответов на запросы украинской стороны.

Мы также писали, что Кремль не собирается выполнять условия резолюции об агрессии в Керченском проливе и захваченных в плен моряках, которая была принятой на Парламентской ассамблее Совета Европы.

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Тег Геращенко, обмен пленными , переговоры в Минске, военнопленные, минские переговоры, ОРДЛО, ТКГ

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