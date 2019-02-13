Россия отказалась от предложений Киева по обмену пленными – Геращенко

Заседание Контактной группы по Донбассу – Геращенко подвела итоги

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Россия отказалась от предложений Киева по обмену пленными – Геращенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/13f/046/5c613f046e62a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/13f/046/5c613f046e62a.jpg 2019-02-13T19:37:00+02:00 Донбасс Заседание Контактной группы по Донбассу - Геращенко подвела итоги

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в среду передала российской предложения об обмене удерживаемыми лицами в нескольких форматах. Об этом в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Мы еще раз передали РФ предложение забрать 25 своих граждан и предложили разные форматы освобождения: широкий 25/25 и 19/72, предложили несколько других форматов. Если РФ не готова забрать всех своих, предложили несколько узких форматов, чтобы разблокировать процесс – начать с освобождения тех, кто нуждается в медлечении. Мы также готовы передать трех россиян из списка 25 российским консулам в обмен на наших военных, 4 года удерживаемых в Донецке… но и на это россияне не дают согласия", – написала она.

По ее словам, на заседании Контактной группы украинская сторона повторила свое требование немедленно освободить военнопленных моряков безо всяких предпосылок.

"Представитель РФ Борис Грызлов неоднократно пытался перебивать украинскую сторону, что, мол, Минск – это не та площадка, где должны обсуждать судьбу военнопленных. Та! Мы требуем их освобождения, потому что они подпадают под п.6 Минских соглашение – немедленное освобождение всех незаконно удерживаемых, которых страна-агрессор удерживает в связи с конфликтом", – написала Геращенко.

Украинская сторона также обратила внимание ОБСЕ, что уже три года остается невыполненным обещание боевиков – освободить подростков из Ясиноватой.

"Мы ожидаем от координаторов более четкой позиции по требованиям выполнять договоренности, так трудно достигнутых в группе. Детей обещали освободить еще в конце 2016 года", - подчеркнула Геращенко.

Она отметила, что РФ и зависимое от них руководство отдельных районов Донецкой и Луганской областей продолжают тактику сокрытия информации об удерживаемых и годами не дают ответов на запросы украинской стороны.

"Поэтому, как нет никакой реакции о судьбе разыскиваемых нами людей, мы призывали посла Фриша приобщиться к установлению судьбы более 70 украинцев, содержание которых в тюрьмах нам умышленно не подтверждают (хотя украинская сторона имеет информацию и доказательства их незаконного ареста). И у нас есть основания беспокоиться, что нескольких украинцев из этого списка боевики могли замучить", - отметила представитель Украины.

Также украинская сторона призвала немедленно активизировать поиск сотен пропавших без вести и создать соответствующий механизм при участии РФ и Международного комитета Красного Креста, сообщила Геращенко.

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Россия в 2015 году нарушила Минские соглашения сразу после их подписания, захватив украинский город Дебальцево.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот – обстрелы боевики не прекращают, оружие не отводят.

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