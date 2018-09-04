Базирование ЧФ РФ в Крыму: почему Украина может выбросить эту норму из Конституции

Сегодня, 12:04

Инициатива президента по обновлению Основного Закона названа правильной

Корабли ЧФ РФ на стоянке в Севастополе /Фото: kchf.ru
Корабли ЧФ РФ на стоянке в Севастополе /Фото: kchf.ru

Москва не выполнила договоренности с Киевом относительно базирования Черноморского флота РФ в Крыму, поэтому исключение из Конституции Украины нормы, дающей возможность пребывания на территории полуострова российских морских сил, является логичным и политически правильным шагом Киева.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Этот шаг является абсолютно правильным, потому что Россия не выполнила взятые на себя обязанности. В частности, что касается договора об аренде Черноморского флота. Кроме того, РФ не выполнила и другие свои обязательства о размещении Черноморского флота. А именно – о дислокации военных частей в районе Севастополя и запрете без согласования с украинской властью выводить и переводить эти подразделения. То есть РФ нарушила все, начиная с условий размещения Черноморского флота и заканчивая аннексией Крыма", – отметил эксперт.

Мусиенко напомнил, что при принятии решения с фиксацией в Конституции Украины положения, что Черноморский флот будет находится в Крыму, право пребывания российских военных было прописано как временное.

"Так это решение и было вписано в Заключительные переходные положения. Потому что Конституция запрещает размещение на территории Украины военных баз любого государства. Исключение тогда было сделано только для России в условиях соответствующего Соглашения о размещении и базировании Черноморского флота. То есть, РФ размещала свой флот на определенных условиях и платила Украине за это аренду. Однако, осуществив аннексию Крыма, мы понимаем, что содержание этого Соглашения нивелируется и теряет свой смысл. Поэтому считаю, что решение об исключении из Конституции нормы о базировании флота РФ является правильным", – пояснил он.

Напомним, президент Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об изменениях в Конституции о стремлениях Украины в Европейский Союз и НАТО. В законопроекте предлагается изъять из Переходных положений Основного закона норму, на основании которой в Украине находился Черноморский флот РФ.

Как сообщалось, накануне Порошенко встречался с руководителями всех политических сил парламента для обсуждения вопроса внесения изменений в Конституцию относительно дальнейшей европейской интеграции Украины и вступления в НАТО.
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Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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